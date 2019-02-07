'Bu maç çok önemli'

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde play-off potasını zorlayan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu hafta kendi evinde kritik bir maça çıkacak. Ligde bir üst basamağında bulunan 39 bin 660 puanlı 4. sıradaki TFL Altekma'yı ağırlayacak olan kırmızı beyazlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 4. sıraya yükselmeyi hedefliyor. 10 Şubat Pazar günü saat 15.00'de 75. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadeleye tüm sporseverleri davet eden Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken, "Takımımız pazar günü zor ve tehlikeli bir maça çıkacak. Rakibimiz ligde bizden bir üst sırada bulunuyor. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz maça son derece iyi hazırlanıyor. Bu karşılaşmadan puanla ayrılmayı düşünüyoruz. Takımımızın motivasyonunu arttırmak için seyirci desteğine ihtiyacımız var. Tüm taraftarımızı bu dev maça bekliyoruz" dedi.