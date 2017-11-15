RUMEN teknik adam Mircea Lucescu, hazırlık maçı ile tecrübeli oyuncuların arkasından gelen yeni oyuncuları görmek istediklerini söyledi. Fizik olarak çok iyi bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Lucescu, "İlk yarıya bakarsanız oyunun neredeyse hakimiydik. Çok gol pozisyonu ürettik. Ama rakip bizim iki hatamızı değerlendirdi. Sonuçta 3 kere kalemize geldiler" dedi. Lucescu, Türk futbolunun büyük bir değişime uğradığını da vurguladı. Bir gazetecinin, TFF'nin kendisi ile yolları ayırmak istemesi halinde tepkisinin ne olacağı yönündeki bir soruya Lucescu "Böyle bir şeye cevap vermemin anlamı yok. Ne istediğimizi biliyoruz. Yeni ve genç bir takım kuruyoruz. Bu da zaman isteyen bir şey. Ben de bunu yapmak için buradayım" dedi. Avrupa Futbol Şampiyonası'na daha 1,5 senemiz var. Evet çalışıyoruz. Defansın göbeğinde oynayan Ertuğrul hariç, diğer tüm oyuncular 30 yaşın üstünde. Çağlar'ı oraya koyduk. Hatalar yapıyor ama her maçta üzerine koyuyor. Yusuf, Cengiz gibi birçok oyuncu da üzerine koyacak. 20 yaşında 5 oyuncum var. Türk futbolunun bir geleceği var. Yetenekli çok yetenekli oyuncular var. Bunların hepsini birlikte beraber oynatmak lazım. Çok büyük tecrübem var. Ben ne yaptığını, ne yapacağını bilen birisiyim. Avrupa Futbol Şampiyonası'na tabii ki gideceğiz. Bunda problem yok. Benim bir şeyler yapmam lazım. Bu işte hokus pokus yok. Hepimizin üzerine düşen var" ifadelerini kullandı.

