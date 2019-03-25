Bu gurur Alanyaspor'un: Efecan ilk kez sahada

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, bu akşam Moldova ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında karşı karşıya geldi. Aday kadroya bu sezon ilk kez davet edilen Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan Karaca da Moldova maçı kadrosunda yer aldı. Oyuna yedek olarak başlayan turuncu yeşilli futbolcu, mücadelenin 78. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu. Milli forma ile ilk kez sahada olmanın heyecanını yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, 12 dakikada sergilediği performansla kalitesini gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor camiası, Galatasaray'a transfer olan Emre Akbaba ve İtalya'nın Sassoulo takımına transfer olan Merih Demiral'ın ardından Efecan Karaca'yı da milli takıma kazandırmanın gururunu yaşadı.