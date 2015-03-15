Bu görüntü Almanya'yı salladı

BUNDESLİGA'NIN son şampiyonu ve lideri Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanına giderken yolda kaldı. Almanya Bundesliga’nın son şampiyonu ve lideri Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanına giderken yolda kaldı. Yolculuk ensasında takım otobüsünün mazotu bitince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
İngiliz Guardian’ın haberine göre, Bremen havaalanından hareket eden otobüs yaklaşık 5 dakika sonra durunca herkes şaşkınlığa uğradı. Görevliler hemen harekete geçerek mazot takviyesi yaptı. Bu sırada sosyal medyaya fotoğraflar düşünce kulübün twitter hesabından esprili bir açıklama geldi.
Bayern Münih’in resmi twitter hesabı üzerinden, “Mazotumuz doluydu ancak arkadaşlarımız galibiyet için özel bir karışım eksikti onu koydular” diye yazıldı. Stada tam vaktinde giden ve sorun yaşamayan Guardiola ve öğrencileri, 25. hafta mücadelesinde Werder Bremen’i 4-0 devirdi.
24’de Müller ve 45’de Alaba ile farka çabuk ulaşan Bayern Münih, 76 ile 90+1’de gelen Lewandowski golleriyle de 4-0 yaptı. (Milliyet)
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Son Güncelleme: 15.03.2015 15:38