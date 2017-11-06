'Bu galibiyet iyi oldu'

MAÇIN ardından konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti. Araujo, "Hafta içerisinde bu maça çok iyi hazırlandık. Geçen hafta yenildik maalesef. Bu galibiyet bizim adımıza çok iyi oldu ve alt sıralardan üst sıralara çıkma yolunda bu önemli virajı atlattık. Bütün oyuncularım gerçekten harika bir şekilde savaştı. Fedakarlık gösterdi. İnanılmaz bir şekilde mücadele vardı sahada. 1-0'dan sonra gol yedik ama pes etmedik. Ardından bir gol daha attık ve maçı 2-1 kazandık. Mutluyuz" dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popoviç ise çok kısa konuştu. Antalyasporlu Samuel Eto'o'ya övgüler yağdıran Popoviç, "Aslında çok basit. Maçın kritiği ve yorumu, rakibimizin müthiş bir yıldızı vardı. İki golde de onun etkisi vardı. Onun golleriyle ve bu kalite ile Antalyaspor bize karşı galip geldi. Maçın genelinde oyunun hakimi bizdik" dedi.