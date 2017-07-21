Bu fotoğraftaki detay taraftarı çıldırttı!

AYHAN Akman'dan ilginç tepki! UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Östersunds ile 1-1 berabere kalıp elenen Galatasaray 'da ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılarından Ayhan Akman 'ın, Garry Rodrigues'in şutu sonrası verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ayhan Akman'ın kulübede maç gülümsemesine taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Galatasaray taraftarı maç çıkışında VIP tribünü önüne giderek protestoya başladı.

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