Bu fotoğraf çileden çıkardı: Tertemiz kafa yüzünden 3 kişi hapiste

SPOR Toto Süper Ligde, belki de ligin kader maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
Fenerbahçe maçında başına gelen darbeyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son fotoğrafı, sosyal medyada tepki topladı.
"KAFASINDA BİR ŞEY YOK"
Bir Fenerbahçe taraftarları, maç öncesi çekilen fotoğrafa "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu. Futbolu, maçı bir yana, sen harbiden kötü bir insansın." yorumunda bulundu. Bu paylaşım, 3 bin beğeni aldı.
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