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Bu fotoğraf çileden çıkardı: Tertemiz kafa yüzünden 3 kişi hapiste

Sosyal medya kullanıcıları, Galatasaray derbisine çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i tiyatro yapmakla suçladı, "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu." yazdı

Bu fotoğraf çileden çıkardı: Tertemiz kafa yüzünden 3 kişi hapiste

Sosyal medya kullanıcıları, Galatasaray derbisine çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i tiyatro yapmakla suçladı, "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu." yazdı

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Bu fotoğraf çileden çıkardı: Tertemiz kafa yüzünden 3 kişi hapiste
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SPOR Toto Süper Ligde, belki de ligin kader maçında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.
 Fenerbahçe maçında başına gelen darbeyle yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son fotoğrafı, sosyal medyada tepki topladı.

"KAFASINDA BİR ŞEY YOK"
Bir Fenerbahçe taraftarları, maç öncesi çekilen fotoğrafa "Bu tertemiz kafa yüzünden 3 insan tutuklu. Futbolu, maçı bir yana, sen harbiden kötü bir insansın." yorumunda bulundu. Bu paylaşım, 3 bin beğeni aldı.

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Süper LigSpor TotoBeşiktaşGalatasaray Derbisişenol Güneş
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