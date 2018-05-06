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'Bu 1 puan bizi kurtaracak '

Mesut Bakkal, alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi

'Bu 1 puan bizi kurtaracak '

Mesut Bakkal, alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi

06 Mayıs 2018 Pazar 23:51
'Bu 1 puan bizi kurtaracak '
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SPOR Toto Süper Lig'in 32. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, sahasında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın takımlar için çok stratejik bir konuma sahip olduğunu söyledi. Takımlar arasındaki 3 puan farkını korumanın önemli olduğunu belirten Bakkal, "Mağlup olsanız çok farklı şeyler düşünülürdü. Özellikle iç sahada kaybedip rakiple aynı puana gelmemiz sıkıntı yaşatırdı. İki takım da galibiyeti yakalayabilirdi. Biz 1-0'dan sonra 1-1 ve kaçırılan pozisyonlar derken güzel bir maç oldu. Şimdi çok önemli maçlar oynuyoruz. Tabii gönül isterdik ki bu maçta galip gelip 38 puanla ligi hemen bitirelim" dedi.

 Takımın son haftalarda aldığı puanlara dikkat çeken Bakkal, "Özellikle son 8-9 haftada aldığımız 15 puan var. Bu bizi ve özellikle bu 1 puanın bize faydası olacak. Son 2 haftada herkes bunu görecek. Biz rakibimizi yanımıza yakınlaştırmadık. 3 puanda kaldık, 36 puanlı takımları yakaladık. Herkesin zorlu maçları var ve mağlup olmadan devam ediyoruz. Bu süreç 2 hafta daha devam edecek. İnşallah önümüzdeki hafta iyi bir skor alırız, rakiplerimiz de bizi rahatlatır ve lig biter diye temenni ediyorum. Cezalarımız var 2-3 tane ama bu ligin sonunu dinlenen adamlarla oynamak fayda getirir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporOsmanlısporMesut Bakkal
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