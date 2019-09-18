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Brugge'de gol sesi çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı.

SPOR 18.09.2019, 22:03
Brugge'de gol sesi çıkmadı
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BELÇİKA'NIN Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

STAT: Jan Breydel

HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), Diatta

GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 90+3 Donk), Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Feghouli, Babel, Falcao

SARI KARTLAR: Openda, Vormer (Club Brugge) - Lemina, Nzonzi, Donk (Galatasaray)

#UEFA Şampiyonlar Ligi A Grub
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