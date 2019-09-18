Brugge'de gol sesi çıkmadı

BELÇİKA'NIN Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

STAT: Jan Breydel



HAKEMLER: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic



CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits (Dk. 86 Balanta), Vormer, Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Okereke (Dk. 60 Openda), Diatta



GALATASARAY: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 90+3 Donk), Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Feghouli, Babel, Falcao



SARI KARTLAR: Openda, Vormer (Club Brugge) - Lemina, Nzonzi, Donk (Galatasaray)