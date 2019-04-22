Briatle ve Triatle şampiyonası sona erdi

GALİP Dere Plajı’nda üç gün boyunca 623 sporcu kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun ilk gününde takım, ikinci gününde triathle ve üçüncü gününde biathle yarışları yapıldı. Yarışların son gününde sporcular biathle kadın erkek U-9, U-11, U-13, U-15, U-17, U-119, gençler, büyükler, master 40+, 50+, master 60+ kadınlar ve master 70+ erkekler kategorilerinde yarıştı. Dereceye giren sporculara madalyalarını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Yerel Yönetimler Sorumlusu Kurul Başkanı Zafer Peker ve federasyon yetkilileri verdi. Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır yaptığı açıklamada, federasyon olarak en kalabalık şampiyonlarından birini yaptıklarını söyledi. Çakır, "Öncelikle çok güzel bir organizasyon oldu. 623 sporcuyla rekor bir katılım gerçekleşti. Federasyonumuzun en kalabalık şampiyonası oldu. Şampiyonanın sorunsuz ve güzel bir şekilde gerçekleşmesinde desteklerini bizden esirgemeyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’ e teşekkür ediyorum. Bundan sonrada ulusal ve uluslararası organizasyonları sporun merkezi olmuş Alanya’ya getirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 12:07