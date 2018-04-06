Brezilya usulü kutlama

BREZİLYA Busulü kutlama oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Antrenman sonrası sahaya getirilen pastanın mumlarını söndüren Sackey, pastayı kestiği sırada takım arkadaşları tarafından un ve yumurtaya bulandı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı Brezilya usulü doğum günü kutlamasının ardından Sackey ve takım arkadaşları hep birlikte fotoğraf çektirdi.

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