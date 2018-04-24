YARDIMCI hakem Kemal Yılmaz'ın çok konuşulacağını söyleyen Büyüka, "Douglas ile gelişen pozisyonda gol olma şansı, penaltı olma şansı ve Muslera’nın kırmızı kart görme ihtimali vardı. Kemal Yılmaz ofsayt bayrağını kaldırdı. Günahı boynuna, böyle ofsayt olmaz" dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın Douglas'ı çıkarıp Cenk Ahmet'i oyuna almasına da bir anlam veremediğini ifade eden tecrübeli spor yorumcusu, "Mesut Bakkal, Douglas'ı oyundan alırken gözlerime inanamadım. Acaba yanlış tabela mı çıktı diye düşündüm. Alanya maçı, Sinan’ın attığı golle değil, Douglas’ın oyundan çıktığı dakikada kaybetti" şeklinde konuştu.

