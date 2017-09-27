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Bordo-mavili ekip, kupaya veda etti

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı 77-68 mağlup etmesine karşın kupaya veda etti

Bordo-mavili ekip, kupaya veda etti

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı 77-68 mağlup etmesine karşın kupaya veda etti

27 Eylül 2017 Çarşamba 21:52
Bordo-mavili ekip, kupaya veda etti
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MACARİSTAN'DA oynanan ilk maçta rakibine 10 sayı farkla 108-98 mağlup  olan bordo-mavililer, 9 sayı farkla galip gelince ikinci ön eleme turuna  yükselmeyi başaramadı.
 
Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle iyi başlayan Trabzonspor,  Green'in sayılarıyla etkili olurken, periyodun sonlarında da Browling'in art arda  kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.
 
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Green ve  Zubcic'in sayılarıyla 13. dakika içinde skoru 30-16'ya getirerek 14 sayılık fark  yakaladı. Etkili savunmasını sürdüren bordo-mavililer, Eldridge'in de  katkılarıyla soyunma odasına 18 sayı farkla 47-29 üstün gitti.
 
İkinci yarının başında da rakibi karşısında etkili olan  bordo-mavililer, Eldridge'in basketleriyle 25. dakikada 56-33 üstünlük sağlayarak  23 sayı farka ulaşırken, periyodu da 64-45 önde bitirdi.
 
Maçın son çeyreğinde konuk takım, erken 4 faule ulaşması sebebiyle  uzun süre kenarda bekleyen Andric'in de oyuna girmesiyle farkı eritmeye başladı.
 
Bitime 33 saniye kala Vojvoda'nın sayılarıyla durumu 77-67 yaparak  farkı 10 sayıya düşüren konuk takım, 5 saniye kala Perry'nin serbest atışlardan  birini değerlendirmesiyle farkı 9 sayıya indirdi.
 
Son hücumdan boş dönen Trabzonspor, maçtan 77-68 galip ayrılmasına  karşın turu geçmeyi başaramadı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bordo-MaviliBasketboldaFIBA Erkekler Avrupa Kupası
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