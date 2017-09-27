Bordo-mavili ekip, kupaya veda etti

MACARİSTAN'DA oynanan ilk maçta rakibine 10 sayı farkla 108-98 mağlup olan bordo-mavililer, 9 sayı farkla galip gelince ikinci ön eleme turuna yükselmeyi başaramadı.



Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle iyi başlayan Trabzonspor, Green'in sayılarıyla etkili olurken, periyodun sonlarında da Browling'in art arda kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.



İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Green ve Zubcic'in sayılarıyla 13. dakika içinde skoru 30-16'ya getirerek 14 sayılık fark yakaladı. Etkili savunmasını sürdüren bordo-mavililer, Eldridge'in de katkılarıyla soyunma odasına 18 sayı farkla 47-29 üstün gitti.



İkinci yarının başında da rakibi karşısında etkili olan bordo-mavililer, Eldridge'in basketleriyle 25. dakikada 56-33 üstünlük sağlayarak 23 sayı farka ulaşırken, periyodu da 64-45 önde bitirdi.



Maçın son çeyreğinde konuk takım, erken 4 faule ulaşması sebebiyle uzun süre kenarda bekleyen Andric'in de oyuna girmesiyle farkı eritmeye başladı.



Bitime 33 saniye kala Vojvoda'nın sayılarıyla durumu 77-67 yaparak farkı 10 sayıya düşüren konuk takım, 5 saniye kala Perry'nin serbest atışlardan birini değerlendirmesiyle farkı 9 sayıya indirdi.



Son hücumdan boş dönen Trabzonspor, maçtan 77-68 galip ayrılmasına karşın turu geçmeyi başaramadı.

