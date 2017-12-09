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Bomba iddia! Trabzonspor başkanı Arda Turan ile görüştü

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Barcelona'da forma şansı bulamayan milli oyuncu Arda Turan ile görüştüğü iddia edildi

Bomba iddia! Trabzonspor başkanı Arda Turan ile görüştü

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın Barcelona'da forma şansı bulamayan milli oyuncu Arda Turan ile görüştüğü iddia edildi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:42
Bomba iddia! Trabzonspor başkanı Arda Turan ile görüştü
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TRABZONSPOR'UN golcüsü Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Arda Turan için "geliyor..." mesajı gönderdi. Herkesin kafası karıştı.

DURSUN ÖZBEK GÖRÜŞMEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Başkan Muharrem Usta'nın dönüşte Barcelona üzerinden Türkiye'ye döndüğü.Barcelona'da Arda Turan'la görüştüğü ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Arda ile görüşmediklerini açıkladı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
BarcelonaMuharrem UstaTrabzonsporArda TuranSpor
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