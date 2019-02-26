Boksta 3 madalya

MADALYA alan başarılı boksörler Hüseyin Muhammed Alımcı, İlteriş Kaan Uca ve Deniz Yıldız, 2019 Mart ve Nisan aylarında yapılacak Türkiye Boks Şampiyonası'nda Alanya ve Antalya'yı temsil edecekler. Öte yandan, Türkiye Şampiyonası öncesi hazırlık maçlarına katılan Remzi Işıkcı ve Deniz Van Bavel de iyi maçlar çıkararak tecrübe kazandılar.

Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, başarılı boksörleri ve antrenörleri tebrik ederek başarı diledi.

