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Boksta 2 madalya birden

Belediyespor, Antalya'da düzenlenen Antalya Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 şampiyon çıkardı

SPOR 02.09.2019, 19:36 02.09.2019, 19:37 Enes Subaşı
Boksta 2 madalya birden
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BELEDİYESPOR boksörlerinden Ahmet İlgün ve Mert Bican, yarıştıkları kategoride birinci olarak Alanya'nın gururu oldular. Sporcular, elde ettikleri bu başarıyla 23 Eylül'de yapılacak Gruplar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandılar. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, antrenör ve her iki şampiyonu kutlayarak başarı diledi.

#belediyespor #Antalya
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