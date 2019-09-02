Boksta 2 madalya birden

BELEDİYESPOR boksörlerinden Ahmet İlgün ve Mert Bican, yarıştıkları kategoride birinci olarak Alanya'nın gururu oldular. Sporcular, elde ettikleri bu başarıyla 23 Eylül'de yapılacak Gruplar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandılar. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, antrenör ve her iki şampiyonu kutlayarak başarı diledi.