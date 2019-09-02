Son Dakika
Boksta 2 madalya birden
Belediyespor, Antalya'da düzenlenen Antalya Büyükler Boks Şampiyonası'nda 2 şampiyon çıkardı
SPOR 02.09.2019, 19:36 02.09.2019, 19:37 Enes Subaşı
BELEDİYESPOR boksörlerinden Ahmet İlgün ve Mert Bican, yarıştıkları kategoride birinci olarak Alanya'nın gururu oldular. Sporcular, elde ettikleri bu başarıyla 23 Eylül'de yapılacak Gruplar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandılar. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, antrenör ve her iki şampiyonu kutlayarak başarı diledi.
Günün Anketi Tümü