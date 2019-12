Bogdan Bogdanovic son 10 yılın en iyileri arasında

Fenerbahçe Kulübü, Sırp yıldızın Euroleague'in son 10 yılındaki en iyi basketbolcular arasında gösterildiği belirtildi.



"Tebrikler Bogdanovic" başlığıyla yapılan duyuruda şöyle denildi: Fenerbahçe formasını üç sezon boyunca giyen ve takımımızın bu süreçte elde ettiği tarihi başarılarda önemli pay sahibi olan Bogdan Bogdanovic, EuroLeague tarafından son on yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.



EuroLeague’de ilk olarak 2012-13 sezonunda Partizan formasıyla boy gösteren ve 2013-14 sezonunda aynı takımla “Yükselen Yıldız” ödülüne layık görülen Bogdanovic, Fenerbahçe’ye 2014-15 yazında transfer oldu. Bu sezonu, Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla EuroLeague’de tekrar “Yükselen Yıldız” ödülünü kazanarak tamamlayan Bogdan, aynı sezonda Top 16 11. turunun da MVP’si olmuştu.

Her geçen sezon performansını arttırarak sürdüren Bogdan Bogdanovic, 2016-17’de Fenerbahçe’nin elde ettiği EuroLeague şampiyonluğunda da en önemli oyunculardan biri olarak dikkat çekiyordu. Bogdanovic, Final Four öncesinde Panathinaikos’a karşı oynanan tarihi Play-off serisinin Atina’daki ilk maçında 23 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 3 blok (35 verimlilik), ikinci maçında ise 25 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 1 blok (35 verimlilik) istatistikleri üreterek adını Fenerbahçe ve EuroLeague tarihinin unutulmazları arasına yazdırdı. Bogdanovic, başarılı performansını Olympiacos’a karşı oynanan final maçında da sürdürdü ve ürettiği 17 sayıyla, finalin en skorer ismi unvanını Nikola Kalinic ile paylaştı."