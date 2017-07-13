Bochum'da türk rüzgarı

LOHRHEİDESTADİON Stadı’nda oynanan ve 2500 taraftarın tiribünden takip ettiği karşılaşmada, VFL Bochum, aynı kentin takımı olan SG Wattenscheid 09 ile karşılaştı. İsmail Atalan yönetiminde ilk maçına çıkan VFL Bochum, karşılaşmanın 18. dakikasında Dimitrios Diamantakos ile 1-0 öne geçti. 24. dakikada Stefano Celozzi’nin attığı golle 2-0 öne gecen VFL Bochum, 35. dakikada Angelo Langer’in golüne engel olamadı ve skor 2-1’e geldi. İlk yarı misafir takım olan VFL Bochum’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.İsmail Atalan’lı VFL Bochum, ikinci devreye Türk oyuncular Selim Gündüz ve Görkem Sağlam’ı oyuna alarak başladı. Sağ kanattan yaptığı hızlı çıkışlarla takımını ateşleyen Selim Gündüz, VFL Bochum’un farka gitmesine büyük katkı sağladı. Oyuna girdikten sonra SG Wattenscheid 09 defansına zor anlar yaşatan Görkem Sağlam, maçın 88. dakikasında takımının 6. golüne imzasını atmayı da başardı.SG Wattenscheid 09 karşısında ikinci devrede farka giden VFL Bochum, tribünde yerini alan taraftarlarını da coşturdu. Özellikle maçın son bölümünde VFL Bochum taraftarları, alkışlarıyla takımına büyük destek verdiği gözlendi. VFL Bochum, İsmail Atalan yönetiminde çıktığı ilk hazırlık maçında SG Wattenscheid 09’nu 6-1 yenerek gelecek için umut verdi.VFL Bochum, Dimitrios Diamantakos (18.), Stefano Celozzi (24.), Johannes Wurtz (65.), Alexander Merkel (71), Danilo Soares (75.), Görkem Sağlam (88.) golleriyle sonuca gitti.Öte yandan SG Wattenscheid 09 kadrosunda bulunan Berkant Canbulut, Serdar Bingöl ve Demir Tumbul da, dün akşam VFL Bochum karşısında forma giydi.

SONUÇ MUTLU ETTİ

Salı günü göreve başlayan ve bir gün sonra hazırlık maçında VFL Bochum’un başında maça çıkan İsmail Atalan karşılaşmanın ardından, ilk maçımızda 6-1 gibi farklı kazanmak bizleri mutlu etti dedi. Karşılaşmayı değerlendiren VFL Bochum Tenik Direktörü İsmail Atalan, şunları söyledi: Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle devre arasında konuştuklarımızı oyuncular, en iyi şekilde sahaya yansıttı, dolayısıyla da oyuna ağırlığımızı koyduk. Takımda henüz bir birimizi yeni tanıyoruz, lig öncesi fazla vaktimiz kalmasa da, en iyi şekilde hazırlanacağız. hazırlık maçı da olsa, galip gelmek önemliydi.