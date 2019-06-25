Böcek'ten umutsuz mesajlar: Alanyaspor Tesisleri beklemeye alındı

ALANYA'YI ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehrin dinamikleri ile bir araya gelerek toplantılar yaptı. Alanyaspor Tesisleri hakkında da konuşan Böcek, tesislerin şimdilik beklemeye alındığını söyleyerek turuncu yeşilli camiaya umutsuz mesajlar verdi. Alanyaspor Tesisleri Projesinin seçimlerden önce oy almak adına ihale edilen bir proje olduğunu ifade eden Böcek, "Ben Alanyaspor’u destekleyen birisiyim. Burada Antalyaspor da Alanyaspor da şehrimizin başarılı takımları. Seçime yakın Alanyalıların oyunu almak için ihale etmek doğru değil. Biz seçimlerden önce seçim yatırımı olarak yapılan 12 projeyle ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Alanyaspor Tesisleri beklemeye aldığımız 12 proje içinde ve henüz çok yeni bir proje. Çalışmalarımız tabii ki bütçeyle alakalı. Tabii ki tesis yapılmalı, yapılacak da, sürece göre değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.