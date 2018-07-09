Bobo bugün Alanya'ya geliyor

SPOR Toto Süper Lig hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar iç transferde Taha Yalçıner, Ufuk Ceylan, dış transferde ise Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak, İspanyol ekip Rayo Vallecano'dan Wanderson Baiano ve Yunan ekibi PAOK'tan Djalma Campos'u transfer eden turuncu yeşilli yönetim, dün akşam saatlerinde ise Antalyaspor'dan Emre Güral'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu "Emre Güral tanıdığımız ve bildiğimiz bir oyuncu. Kendisi ile 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. İnşallah sakatlıksız ve kazasız bir sezon geçirir. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. İlk sözleri "Buraya başarılı olmaya geldim" olan Emre Güral ise, "Alanyaspor bildiğim, tanıdığım ve yakından takip ettiğim bir takımdı. Burada çok sıcak karşılandım. İnşallah takım arkadaşlarımla da yarın buluşacağım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

BOBO 2 YILLIK İMZA ATACAK

Aytemiz Alanyaspor, merakla beklenen yıldız transferini ise bugün yapacak. Turuncu yeşilli yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Brezilyalı oyuncu Bobo ile de her konuda anlaştı. Bugün havayoluyla önce İstanbul'a, ardından Alanya-Gazipaşa Havaalanı'na gelecek olan golcü futbolcu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılacak olan imza töreni ile kendisini 2 yıllığına Alanyasporlu yapacak olan imzayı atacak. Bobo, önceki gün imza atan Emre Güral ile birlikte bu akşam saatlerinde Erzurum kampına dahil olacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:25