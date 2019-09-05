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Bizim çocuklar idmanda

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek olan A Milliler, 10 Eylül'de ise Moldova ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, her iki karşılaşmanın da hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor

SPOR 05.09.2019, 19:39
Bizim çocuklar idmanda
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ALANYASPOR'UN yıldız oyuncusu Efecan Karaca ve Juventus'a transfer olan eski yıldızı Merih Demiral'ın da yer aldığı A Milli Takım, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında yarın İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek. A Milliler, 10 Eylül Salı günü ise deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Her iki maçın da hazırlıklarını sürdüren A Milliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel antrenman programlarına devam eden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangaré idmana katılmazken, dünkü antrenmanda yer almayan Emre Belözoğlu ve aynı çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte antrenman yaptı. A Millilerin antrenmanını Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.

#2020 UEFA Avrupa Şampiyonası
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