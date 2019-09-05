Bizim çocuklar idmanda

ALANYASPOR'UN yıldız oyuncusu Efecan Karaca ve Juventus'a transfer olan eski yıldızı Merih Demiral'ın da yer aldığı A Milli Takım, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında yarın İstanbul'da Andorra'yı konuk edecek. A Milliler, 10 Eylül Salı günü ise deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Her iki maçın da hazırlıklarını sürdüren A Milliler, dün tesislerinde çalıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel antrenman programlarına devam eden Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Dorukhan Toköz ve Nazım Sangaré idmana katılmazken, dünkü antrenmanda yer almayan Emre Belözoğlu ve aynı çalışmayı yarıda bırakan Yusuf Yazıcı ise takımla birlikte antrenman yaptı. A Millilerin antrenmanını Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da izledi.