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'Bizi zor bir maç bekliyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunu sadece söylemek için söylemiyorum, gerçekten zor bir maç olacağına inandığım için söylüyorum." dedi

'Bizi zor bir maç bekliyor'

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunu sadece söylemek için söylemiyorum, gerçekten zor bir maç olacağına inandığım için söylüyorum." dedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50
'Bizi zor bir maç bekliyor'
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GALATASARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımı ile yarın deplasmanda oynayacakları ilk maçın zor geçeceğini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Jamtkraft Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tudor, iyi organize olan bir ekiple karşılaşacaklarını dile getirdi.

Sezonu erken açtıklarına dikkati çeken Hırvat teknik adam, "Bizi zor bir maç bekliyor. Bunu sadece söylemek için söylemiyorum, gerçekten zor bir maç olacağına inandığım için söylüyorum. Milli takıma giden arkadaşlarımız iki buçuk haftalık bir antrenmanla yarın önemli bir maça çıkacak. Tabii bunu bahane olarak söylemiyorum. Sadece maçın zorluğunu anlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tudor, sakatlığı bulunan yeni transferlerden Younes Belhanda'nın yapılacak son antrenmanda durumunun belli olacağını dile getirdi.

Takımdan ayrı bir şekilde İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in durumunun sorulması üzerine Tudor, "Şu anda kulüp ve oyuncu görüşüyor. Mutlaka kulüp ve oyuncu kendileri için en iyi kararı alacaktır. Benim hoca olarak odaklandığım tek şey takımım ve yarınki maç." şeklinde konuştu. 

Rodrigues: Buradan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz
Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Sarı-kırmızılıların 26 yaşındaki futbolcusu, iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini anlatarak, "Rakibimiz sezonun ortasında ve iyi bir durumda olabilir ama önemli olan bizim ne yapacağımız. Şu anda konsantremiz tamamen yarınki maç. Aslında dezavantaj ve avantaj konularına girmememiz gerekir. Suni çimde oynamak zor ama biz buradan güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.    

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayIgor TudorUEFA Avrupa Ligi
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