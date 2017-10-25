'Biz en iyisini yapmaya çalışan bir takımız'

TELESET Mobilya Akhisarspor, ligin 9. haftasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak yeşil-siyahlı ekip Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde antrenman yaptı. Sağ dizindeki ağrılarından dolayı Olcan Adın idmana katılmazken Başakşehir maçı kadrosunda da yer alamayacağı öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekip idmanda düz koşu, 5’e 2 pasın ardından kupa maçında oynayan oyuncular dinlendirilirken diğer oyuncular ise yarım saha da taktik çalışması yaptı.



İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kupa maçı galibiyetinin takıma büyük bir moral yüklediğini deplasmanda Başakşehir ile zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını ifade etti. Dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Anagold 24Elazığspor karşısında iyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Teknik Direktör Okan Buruk, “Öncelikle kupadaki galibiyet bizi çok sevindirdi. Yani Türkiye Kupasında yol almak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda devam etmek. Bir yandan da son maçlarda daha az süre alan oyuncularımızı oynattık. Bu da onları tabi ki hem görme 90 dakikalık maç tecrübesi hem de yani psikolojik anlamda onlara çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Çünkü iyi oynadılar. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonlarını bozmadılar ve gerçekten performans olarak bizi mutlu ettiler. Bu da onlara tabi ki ileri günlerde olumlu olarak yansıyacaktır. Biz de onlara daha ciddi bir şekilde takım içindeki oyun planlamasında düşüneceğiz” dedi.



"Başakşehir gibi takımlara karşı iyi oynayan bir oyuncu grubumuz var"



Başakşehir maçı ile ilgili iddialı konuşan Buruk, “Tabi ki Başakşehir takımı geçen senenin flaş takımı. Bu sene baktığımızda Avrupa kupalarında sezona çok iyi başladılar. Çok maç oynadılar. Geniş bir kadroları var ve çok kaliteli oyuncuları var. Bütün kadrosuna baktığımızda ise oynayan oynamayan iyi oyunculara sahip bir takım. Yönetim ve kulüp yapısı olarak baktığımızda çok iyi bir Başakşehir camiası oluştu. Çok güçlü bir şekilde de Türk futboluna hizmet ediyorlar. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Tabi ki deplasmanda oynayacağımız bir maç. Biz de yani hem puan durumundaki yerimiz oralarda tutunmak istediğimizi söylüyoruz. Hem de ileriye dönük rahat etmek istediğimizi söylüyoruz. Çok zorlu bir maç olduğunu biliyoruz. Ama dediğimiz gibi biz en iyisini yapmaya çalışan ve her hafta maç maç değerlendirip yukarılarda tutunmak isteyen bir takımız. İnşallah bu maçta da devam ettirebiliriz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Özellikle bu tür maçları çok daha iyi oynayan çok daha kafa olarak hazırlanan bir oyuncu grubumuz var. Her zamanki gibi oyuncularıma güveniyorum, inşallah bize yakışanı yapıp deplasman maçında yapacağız” dedi.

