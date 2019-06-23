Bitti denilen transfer askıya alındı!

BAŞKAN Fikret Orman ile birlikte transferi yöneten isimlerden biri olan Serdar Adalı’nın 23 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu kararı aldığı öğrenildi.



Öte yandan bu gelişmelerin ardından Adalı’nın, Abdullah Avcı’dan genç yaş kategorilerinde milli takım forması giyen ve A takım ile idmanlara çıkan Rıdvan Yılmaz’a şans verilmesini önerdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 09:20