Bisiklette gümüş madalya

ERİKÇE Macera Parkı'nda oluşturulan 4.7 kilometrelik parkurda, 8 kategoride yapılan yarışlarda 268 sporcu mücadele etti. Müsabakalara Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımından U15 kategorisinde Eren Kaim, Berat Sezdi ve Murathan Atik katıldı. Yarış sonunda Eren Kaim 1.00.52 süreyle ikinciliği elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 44 sporcunun mücadele ettiği U15 kategorisinde Murathan Atik 24, Berat Sezdi ise 32'nci sırada yer aldı. Bisiklet takımımız, 14 Nisan Pazar günü ise Marmaris'te yapılacak Granfondo Marmaris Yol Bisikleti yarışlarına 2 sporcuyla katılacak.