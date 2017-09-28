Bisiklette geri sayım başladı

ÜLKEMİZİN ve Alanya'nın tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 53. kez yapılacak. Yarışın startı ise yine Alanya'dan verilecek. 53.Cumhurbaşkanligi Türkiye Bisiklet Turu için 9 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 - 22.00 arasında rıhtımdaki şelale önünde sporcu tanıtımı yapılacak. 10 Ekim Salı günü ise saat 12.25'de aynı noktadan yarışın Alanya - Kemer startı verilecek. Konu ile ilgili olarak Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu Başkanlığında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve ilgili kamu kurum, kuruluş, turizm, dernek, birlik ve STK temsilcilerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Toplantıda bu önemli organizasyonun en iyi bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.