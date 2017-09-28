Bisiklette geri sayım başladı

ÜLKEMİZİN ve Alanya'nın tanıtımı açısından önemli bir organizasyon olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıl 53. kez yapılacak. Yarışın startı ise yine Alanya'dan verilecek. 53.Cumhurbaşkanligi Türkiye Bisiklet Turu için 9 Ekim Pazartesi günü saat 18.00 - 22.00 arasında rıhtımdaki şelale önünde sporcu tanıtımı yapılacak. 10 Ekim Salı günü ise saat 12.25'de aynı noktadan yarışın Alanya - Kemer startı verilecek. Konu ile ilgili olarak Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu Başkanlığında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya BŞB Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ve ilgili kamu kurum, kuruluş, turizm, dernek, birlik ve STK temsilcilerinin katılımıyla genişletilmiş bir toplantı yapıldı. Toplantıda bu önemli organizasyonun en iyi bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.