Bisiklette en iyi Türk takımı Antalyaspor

FİBERLİ Antalyaspor Bisiklet Takımı, toplam 500 kilometre süren ve yaklaşık 8 bin metre tırmanış içeren 4 etap sonunda Türk takımları arasında birinci sırayı elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sporcular, 28 Nisan'da sona eren yarışta uluslararası klasmanda ise beşinci sırayı elde etti. Yarışma sırasında Fiberli Antalyaspor'dan Soner Akbaş, geçirdiği kaza sonucu yaralandı ve yarışa devam edemedi. Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı yarışlara Antrenör Salih Yalızat nezaretinde, İzzet İçen, Soner Akbaş ve İsmail Çavuşoğlu ile katıldı. Takıma Lassa'dan Burak Abay ve Rusya'dan Victor Manakov da destek verdi.

EN İYİ TÜRK TAKIMI

Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı Sorumlusu Ogün Çavuş, Türk milli takımını ve bisiklette Türkiye'nin önemli kulüplerini geride bırakıp en iyi Türk takımı olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Sporcularımızı kutlarken bizlere desteğini esirgemeyen kulüp yönetimimiz ile sponsorlarımız Fiberli ve Efor İnşaat'ın yanı sıra forma sponsorumuz Jordanred'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.