Bisikletçiler kupalarla döndü

TÜRKİYE Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1'inci Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları'nda mücadele eden Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımı, Alanya'ya kupa ve madalyalarla döndü. Şampiyonanın ilk gününde yapılan 'Masterlar +40' kategorisi 60 kilometre yarışında pedal çeviren Yunus Yetkin kaza geçirdi. Yarışın bitimine 100 metre kala rakibiyle çarpışarak düşen Yetkin, bitiş çizgisini 1.29.41 süreyle 4'üncü olarak tamamlayabildi. Sol bacağından yaralanan Yetkin, 2'nci gün yapılan 25 kilometre kriteryum yarışına katılamadı. 'Masterlar +35' kategorisinde yarışan Akın Kılıç ise 60 kilometrelik yol yarışını 1.31.52 süreyle 3'üncü, 25 kilometrelik kriteryum yarışında da 37.35 süreyle 2'nci oldu. Ali Yıldırım, Akın Kılıç ve Celil Çetiner’den oluşan Master Erkek Bisiklet Takımı, 1’inci gün yapılan yol yarışlarında ve 2'nci gün yapılan kriteryum yarışlarında ise takım halinde 1'incilik kupası kazandı. Bu yıl ilk kez Yıldız Erkek (B) kategorisinde mücadele eden Eren Kaim, Murat Atik ve Berat Sezdi ise yarışı ana gurupla bitirmeyi başararak ilk deneyimlerini yaşadı. Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Vedat Akyar ve Önder Öztürk, Bisiklet Federasyonu MHK Başkanı Hasan Tahsin Bakan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Kudsi Cenk Uludoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Birimi Şefi Ufuk Akbaş ve MHK üyeleri tarafından verildi.