Bisikletçiler Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

BİSİKLET Takımı AntrenörüAkın Kılıç ile sporcular Ali Yıldırım, Okan Dikici, Serkan Yetişkin, Celil Çetiner, Eren Kaim, Berat Sezdi, Murathan Atik ve Tunahan Baştan, katıldıkları yarışmalarla ilgili başkan Çavuşoğlu'na bilgi verdi. Antrenör Akın Kılıç, bisiklet takımının bugüne kadar kazandığı kupa ve madaylaları kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na hediye ettiklerini belirterek, "Altyapıya bu yıl daha fazla önem veriyoruz. Yaklaşık 2 yıl içinde yıldız takımımız Türkiye şampiyonluğu hedefliyor" dedi.

Ayteniz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise amatör branşlara ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.