Birkan Batuk: Gitmemiz gerekiyorsa Milli Takıma gideriz

ANADOLU Efes, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların bu sezon transfer ettiği milli oyuncu Birkan Batuk, açıklamalarda bulundu.

"EVİME DÖNMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Efes’e döndüğü için mutlu olduğunu belirten Batuk, "İnşallah hepimiz için sağlık ve başarılı bir sezon olur. İnsan ilk geldiğinde evine dönmüş gibi hissediyor. Ben Darüşşafaka’da da mutluydum. Çok güzel ilişkilerim vardı. Fakat Anadolu Efes’i 4 yıl oynamamam ve burayı iyi tanımam, onların beni iyi tanıyor olması geri dönüşümde çok keyifli hissettirdi. Bir senede ayrı kalsam özlemişim" şeklinde konuştu.

"PERASOVİC İLE ÇALIŞACAĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"

Başantrenör Velimir Perasovic ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Hızlı basketbolu, mücadeleyi ve sertliği seven bir sisteme sahip. Antrenmanlarda ve maçlarda da bunu söylüyor. Ben isteklerini benle paylaşıyor. Bende elimden geldiğimce yapmaya çalışıyorum. Umarım isteklerini sahaya yansıtırım. Bana olan güvenini boşa çıkarmam" diye konuştu.

"YOĞUN TAKVİMDE KENDİMİZE İYİ BAKMALIYIZ"

Euroleague takviminin yoğun geçtiğini ifade eden başarılı basketbolcu, "Biz oynuyorsak, başka takımlarda oynuyor. Adaptasyon sürecinde hep antrenmanlarda, hem de dinlenme sürelerinde kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Programları iyi uygulamamız gerekiyor. Bu tip şeylerin faydası var" değerlendirmesinde bulundu.

EUROLEAGUE İLE FIBA GERİLİMİ YORUMU

Euroleague ile FIBA arasında tartışmanın sorulması üzerine Birkan, “Her Türk sporcu gibi ben de Milli Takım’da oynamak istiyorum. Davet edildiğimiz zaman milli formayı giymek isteriz. Bu oyuncuların değil, FIBA ile Euroleague arasındaki bir durum. Bizim gitmemiz gerekiyorsa gideriz. İnşallah bu sorun çözülür ve sezon içerisinde milli formayı giyeriz” diye cevap verdi.

Euroleague’de her takımın birbirinden güçlü olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Bu maçı kolay kazanırız demek çok zor. İnşallah bu maçlardan başarılı çıkarız" dedi.