'Bireysel hatalarla Trabzonspor'a maçı hediye ettik'

SPOR Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kalemizdeki ilk pozisyon penaltı pozisyonu. 1-1'i yakaladıktan sonra ikinci yarıya ise maçı kazanmak düşüncesiyle sahaya çıktık. Yaptığımız bireysel hatalardan dolayı Trabzonspor'a maçı hediye ettik. Rakip pozisyonları iyi değerlendirdi. Maalesef 4-1 mağlup olduk. Kompakt ve agresif oynama isteğimizi ikinci yarıda hiç gerçekleştiremedik. Uzak ve kopuk oynadık. Bireysel hatalar çok yaptık. Bireysel anlamda iyi olan rakibe karşı bireysel hatalar yaparsanız cezasını çekiyorsunuz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.