'Biraz yüksekten uçtuk'

ANTALYASPOR'DA defansın solunda görev yapan Sakıb Aytaç, Kasımpaşa maçında kazanılan 3 puanla moral bulduklarını söyledi. Puan cetvelinde alt sıralarda yer aldıklarına değinen Sakıb, takımının bundan sonra çıkacağı her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Rakiplerinin ne yaptıklarına önem vermeden oynadıkları her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sakıb, evinde ağırlayacakları Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor'u yenmek istediklerini dile getirdi. Antalyaspor'da ilk görev yaptığı yılda 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadığını anlatan Sakıb, takımın artan başarılı performansıyla geçen sezonu 5'inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sakıb, "Geçen sene beşincilik yaşadık. Sonra hem takım hem yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu da bizde rehavete neden oldu. Bu nedenle sıkıntı yaşadık. Antalya'da bir daha böyle sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu yıl ligde kalalım, önümüzdeki yıllar daha iyi olacak" dedi.