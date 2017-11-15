Bir zamanlar Süper Lig'in efsane takımının antrenman sahası bile yok

SEYİRCİ ortalaması ile Süper Lig takımlarını geçen Zonguldak Kömürspor, antrenmanlarını TFF 2. Lig'de ev sahipliği yaptığı şehir stadında sürdürüyor. Futbolla yatıp futbolla kalkan madenci kentin takımı, kısıtlı imkanlara rağmen şampiyonluğu hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, hafta sonu oynayacağı Gümüşhanespor maçı öncesi hazırlıklarını Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda sürdürdü. Tam kadro antrenmana çıkan futbolcular, elverişsiz zemine rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmiyor. 19 puanla ligde 8. sıraya yükselen madenci kentinin efsane takımı, Gümüşhanespor maçından 3 puanla dönmek istiyor. 1974-1988 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımların bulunduğu Süper Lig'de 14 yıl boyunca 'Efsane' olarak nitelendirilen takım, iç sahada maçlarını oynadığı şehir stadında antrenman yapıyor.

"ANTREMAN SAHASI OLMAYAN BİR İKİNCİ LİG KULÜBÜ OLABİLİR Mİ?"

Hafta sonu oynanacak olan maç öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, "Şut falan çalıştıralım dedik. Ama zemin felaket. Çocukların yapacağı bir şey yok. Belki diyeceksiniz 'Şenol hoca kime şikayet ediyorsun?' Antrenman sahamız yok. Ne yapalım. Burada antrenman yapmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla saha da bozuluyor. İmkanlarımız baktığınız zaman kısıtlı. Antrenman sahası olmayan bir ikinci lig kulübü olabilir mi? Türkiye'de başka bir örneği var mı yok mu bilmiyorum.

Şehir stadında her gün antrenman yapmak ne kadar doğru. Ama yapacağımız da bir şey yok. Ben de mecburum. Sentetik saha da çocuklara antrenman yaptıramıyoruz. Adale, diz sakatlığı oluyor. Dolayısıyla burada yapmak zorunda kalıyoruz. Lütfen biraz duyarlı olalım. Şu takıma azıcık sahip çıksınlar. Bir tane antrenman sahası. Bu çok mu zor bir şey? Bir tane antrenman sahası kazandırmak çok mu zor bu takıma. Hem hedef koyacaksın, hem şampiyonluk bekleyeceksin. TFF 1. Lig kovalıyor diyeceksin ama antrenman sahamız yok. Tesisin yok. Nasıl olacak? Lütfen şehrin büyükleri belediye başkanımız, valimiz bunlara biraz kulak verin. Bir antrenman sahasına acil ihtiyacımız var" diyerek yetkililere seslendi.

"NİYETİMİZ İLK BEŞİN İÇERİSİNDE OLABİLMEK"

Gümüşhanespor maçının zor bir müsabaka olacağına dikkat çeken Demir, Kömürspor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yaptı. Hedefin lig sonu ilk beş içerisinde olmak olduğunun da altını çizen Teknik Direktör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zor bir müsabaka. Gümüşhane; ligin ekiplerinden. Şampiyonluğa hedef koyan, finalde kaybeden bir ekip. Zor bir müsabaka bizi bekliyor. Ama biz iyi bir takımız. Bu sene sezona belki kötü başladık ama toparladık. Şu andaki durumumuz da gayet iyi. Oradan inşallah iyi bir netice ile dönmeyi düşünüyoruz. Rakibin kim olduğu değil bizim neler yapacağımız önemli. Biz doğru futbol oynarsak iyim mücadele edersek oradan iyi bir netice ile ayrılmayı planlıyoruz. Belki dokuzuncuyuz. Puan farkı 5. Ama önemli olan lig bittiği zaman puan farkının ne olduğu değil ilk beşin içerisinde olmak. Hedefimiz, düşüncemiz niyetimiz ilk beşin içerisinde olabilmek. İnşallah o düşünce içerisinde sezon sonunda bakmak lazım. Şu anda lider de olmak ilk beşte de olmak değil ligin sonunda bakmak lazım. Hedefimiz bu sene yukarıyı kovalayabilmek. Şu anda gidişatımız fena değil. Sağlam, emin adımlarla gidelim. Beklenti birden bire yükseldiği zaman o beklentiyi yakalayamadığınızda da bütün emekler boşa gitmiş oluyor. Başarısız gibi addediliyor. O yüzden yavaş yavaş dengeli bir şekilde gidelim bakalım sezon sonunda nerede olacağız. O zaman konuşmak lazım."

Öte yandan Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki kapalı tribün inşaatı da halen devam ediyor.