Bir zamanlar geleceğin yıldızıydı !

HENÜZ 18 yaşındayken Bayern Münih Sinan için M'Gladbach kulübüne tam üç milyon euro ödedi. Alman genç milli takımlarında 29 kez milli forma giyen Sinan'ın Bayern Münih'te yıldızlaşacağı yönünde beklenti vardı. İlk sezonunda iyi bir çıkış yaptı. Pep Guardiola Sinan'a forma şansı verdi. Sinan da iyi değerlendirdi. Ancak ikinci sezonunda ise disiplinsiz davranışlar sergiledi. Bunun üzerine kulüp yönetimi aldığı kararla Sinan'ı 500 bin euro karşılığında Hertha Berlin'e sattı. Sinan burada ise bekleneni veremedi.Amatör takımda forma giydi. Bu yıl da sezon hazırlıkları kampına fazla kilolu katıldı. Yoğun çalıştı ve kısmen kilolarından kurtuldu. Ancak temposuyla Hertha Berlin Teknik Direktörü Dardai'nin gözüne giremedi. Dardai “Sinan hazırlık maçlarında daha tempolu ve oynamalı ve tekniğini göstermeli. Şimdiye kadar ben ondan bunu göremedim” dedi. Dardai Sinan'ın oynayabileceği bir kulübe kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor.