Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bir zamanlar geleceğin yıldızıydı !

Sinan Kurt, üç yıl önce Almanya'da geleceğin yıldız futbolcusu olarak görülüyordu

Bir zamanlar geleceğin yıldızıydı !

Sinan Kurt, üç yıl önce Almanya'da geleceğin yıldız futbolcusu olarak görülüyordu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:30
Bir zamanlar geleceğin yıldızıydı !
banner404

HENÜZ  18 yaşındayken Bayern Münih Sinan için M'Gladbach kulübüne tam üç milyon euro ödedi. Alman genç milli takımlarında 29 kez milli forma giyen Sinan'ın Bayern Münih'te yıldızlaşacağı yönünde beklenti vardı. İlk sezonunda iyi bir çıkış yaptı. Pep Guardiola Sinan'a forma şansı verdi. Sinan da iyi değerlendirdi. Ancak ikinci sezonunda ise disiplinsiz davranışlar sergiledi. Bunun üzerine kulüp yönetimi aldığı kararla Sinan'ı 500 bin euro karşılığında Hertha Berlin'e sattı. Sinan burada ise bekleneni veremedi.Amatör takımda forma giydi. Bu yıl da sezon hazırlıkları kampına fazla kilolu katıldı. Yoğun çalıştı ve kısmen kilolarından kurtuldu. Ancak temposuyla Hertha Berlin Teknik Direktörü Dardai'nin gözüne giremedi. Dardai “Sinan hazırlık maçlarında daha tempolu ve oynamalı ve tekniğini göstermeli. Şimdiye kadar ben ondan bunu göremedim” dedi. Dardai Sinan'ın oynayabileceği bir kulübe kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Sinan KurtAlmanyaMGladbach
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim