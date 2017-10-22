Bir var bir yokuz

LİGDE kendi evinde oynadığı iki maçını kazanan kırmızı beyazlılar, iki deplasman mücadelesini de kaybetti. Haftasonunda Seydişehir'e konuk olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, seyirci baskısını kaldıramadığı maçta 3-0 mağlup oldu.
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