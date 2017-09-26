Bir teknik direktör daha veda etti!

TFF 1. Lig’de mücadele eden Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu, 6 haftada sadece 1 puan alabilen takımın Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ile bir toplantı yaptı. Kulüp yönetimi, Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek’in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir. Sayın Yusuf Şimşek’e ve yardımcı hocalarımıza sezon başından bu yana Denizlispor’umuza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar dileriz.”
Denizlispor Kulübü ✔@Denizlispor_
Yönetim kurulumuzun aldığı kararla Yusuf Şimşek'in sözleşmesi karşılıklı görüşülerek feshedilmiştir.
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Yeşil-siyahlı takım ligde oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puan alabildi.
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