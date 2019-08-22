Bir KAP açıklaması daha! 1,95 milyon euro verilecek

SARI kırmızılı kulüp, bir sezonluk kiralama boyunca Yunan golcüye 1 milyon 950 bin euro ödeyecekken, PSV ise Galatasaray'a 1 milyon 250 bin euro transfer ücreti ödeyecek.

"PSV İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR"

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir."