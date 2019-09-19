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Bin bıldırcın sattı 9 futbolcu aldı!

Aydın’da amatör lig ekiplerinden Umurlu Belediyespor’un İkinci Başkanı İsmail Savran, yetiştirdiği bıldırcınların satışından elde ettiği 7 bin lirayı transfere harcadı. 9 futbolcu transfer ederek yeni bir takım kuran Savran, “Bıldırcınlarım takıma feda olsun” dedi

SPOR 19.09.2019, 12:37
Bin bıldırcın sattı 9 futbolcu aldı!
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AYDIN 1.Amatör Küme'de mücadele edecek olan Umurlu Belediyespor'un transfer parası bıldırcın satışından geldi. Herhangi bir geliri olmayan kulüpte Başkan Yardımcısı olarak görev yapan İsmail Savran, transfer bütçesi için kendi beslediği yaklaşık bin adet bıldırcını satışa çıkardı. Bıldırcınların satışından 7 bin lira gelir elde eden Savran, bu parayı transfer için harcadı. Savran'ın bıldırcın satışından elde edilen parayla Umurlu Belediyespor, 9 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TAKIMI TAMAMLADILAR

Sarı-lacivertliler, bıldırcın satışından kazandığı parayla Denizli Kalınkozspor'dan sol kanat oyuncusu Berkay Şimşek, Yeni Esnafspor'dan kaleci Cem İpci, Mevlanaspor'dan stoper oyuncusu Gökhan Ballı, Yılmazspor'dan stoper oyuncusu Yusuf Çetin, Kardeşköyspor'dan forvet oyuncusu Tolga Yorulmaz, Kadıköyspor'dan forvet oyuncusu Fırat Aktaş, Torbalıspor'dan forvet oyuncusu Osman Mayuk ve İzmir Esentepespor'dan orta saha oyuncusu Kenan Filiz ile Aydın 1966 Akademi'de forma giyen Miraç Doğru'yu transfer etti. Transferlerle daha da güçlendiklerini ifade eden Savran, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"UMURLU'YA FEDA OLSUN"

Bıldırcınları satarak kulübe transfer bütçesi oluşturan Savran, "Kulübün giderleri çok fazla. Bu anlamda yönetim olarak büyük fedakarlık ortaya koyuyoruz. Kulüp Başkanımız Tevfik Berberoğlu ve yönetim kurulu üyelerimiz gibi ben de kulübe katkı sağlamak istedim. Bu doğrultuda yetiştirdiğim bıldırdıcınları satmaya karar verdim ve gelen 7 bin lirayı transfere harcadım. Umurlu Belediyespor için feda olsun" diye konuştu.

#Aydın #bıldırcın #futbolcu #İsmail Savran
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