Biletler satışa çıktı

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor ile saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunulmuştur.

BİLET FİYATLARI ŞÖYLE

Maraton ve kapalı tribün 35 TL

Kale arkaları 20 TL

Misafir tribün 26 TL