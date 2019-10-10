Biletler satışa çıktı
Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı 8. hafta maçının biletleri dün satışa çıktı
SPOR 10.10.2019, 18:48
AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor ile saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunulmuştur.
BİLET FİYATLARI ŞÖYLE
Maraton ve kapalı tribün 35 TL
Kale arkaları 20 TL
Misafir tribün 26 TL
26°
açık
Günün Anketi Tümü
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|14
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|10
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|10
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|7
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|7
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|7
|6
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|7
|5
|16. Giresunspor
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|2
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|-2
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|P
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|8
|24
|2. Man City
|8
|16
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|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
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|14
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|14
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|9
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|8
|9
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|8
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|8
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|8
|7
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|8
|7
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|6
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|8
|3
|Takımlar
|O
|P
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|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
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|14
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|8
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|8
|13
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|12
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|8
|12
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|8
|11
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|8
|11
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|9
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|8
|9
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|8
|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|5
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|2