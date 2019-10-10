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Biletler satışa çıktı

Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı 8. hafta maçının biletleri dün satışa çıktı

SPOR 10.10.2019, 18:48
Biletler satışa çıktı
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AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Takımımızın, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor ile saat 16.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunulmuştur. 

BİLET FİYATLARI ŞÖYLE 
Maraton ve kapalı tribün     35 TL
Kale arkaları             20 TL
Misafir tribün             26 TL

#Aytemiz Alanyaspor #süper lig
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10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
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3. Atletico Madrid 8 15
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13. Real Valladolid 8 10
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