Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.359
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7063
EURO
4.1910
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
banner468

'Bilerek yapmadım, özür dilerim'

Vincent Aboubakar, Porto'nun tepkisini çeken Beşiktaş soyunma odasındaki görüntüleri nedeniyle tüm camiadan özür diledi

'Bilerek yapmadım, özür dilerim'

Vincent Aboubakar, Porto'nun tepkisini çeken Beşiktaş soyunma odasındaki görüntüleri nedeniyle tüm camiadan özür diledi

05 Ekim 2017 Perşembe 23:19
'Bilerek yapmadım, özür dilerim'
banner404

BEŞİKTAŞ Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, eski takımıyla yeni takımının karşılaşması ve ardından yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi dergisi Dragoes'in Ekim sayısına kapak olan Kamerunlu forvet, cezalı olduğu için forma giyemediği, siyah-beyazlıların kazandığı maçta Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmesiyle ilgili Portekiz'de kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi. 
 
Eski takım arkadaşlarıyla soyunma odasındaki neşeli tavırları tepki çeken Aboubakar, Ryan Babel'in çektiği videoda Babel ve Atiba ile mutluluk pozları vermişti.
 
Porto camiasından özür diledi
 
Aboubakar dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: 
"Maçın ardından eski takım arkadaşlarıma selam vermek üzere soyunma odasına gittim. Tıpkı geçen sene birlikte yaptığımız şekilde dans etmeye başladılar. Gülmeye başladılar. Bense Porto'nun yenildiği bir maçın ardından bunu yapamazdım, kendimi gerçekten üzgün hissediyordum. Ryan Babel kamerayı eline aldı ve kayda başladı. Kasıtlı olarak bir şey yapmadı. 
 
Birbirimizi uzun süre görmemiş olduğumuzdan dolayı o anları kayıt altına almak istedi. Ben oraya bir şeyler yapmaya gitmemiştim, bu noktaya geleceğini bilemezdim. Kulüp başkanından, takım arkadaşlarımdan, yöneticilerden-teknik heyetten ve taraftarlarımızdan özür diliyorum". 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
bilerek yapmadım özür dilerim 039
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!
Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!
Tudor, Akçay’ı yakın takipte!
Tudor, Akçay’ı yakın takipte!
Plaja milli oyuncu
Plaja milli oyuncu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim