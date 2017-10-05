'Bilerek yapmadım, özür dilerim'

BEŞİKTAŞ Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, eski takımıyla yeni takımının karşılaşması ve ardından yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi dergisi Dragoes'in Ekim sayısına kapak olan Kamerunlu forvet, cezalı olduğu için forma giyemediği, siyah-beyazlıların kazandığı maçta Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmesiyle ilgili Portekiz'de kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.



Eski takım arkadaşlarıyla soyunma odasındaki neşeli tavırları tepki çeken Aboubakar, Ryan Babel'in çektiği videoda Babel ve Atiba ile mutluluk pozları vermişti.



Porto camiasından özür diledi



Aboubakar dergiye verdiği röportajda şunları söyledi:

"Maçın ardından eski takım arkadaşlarıma selam vermek üzere soyunma odasına gittim. Tıpkı geçen sene birlikte yaptığımız şekilde dans etmeye başladılar. Gülmeye başladılar. Bense Porto'nun yenildiği bir maçın ardından bunu yapamazdım, kendimi gerçekten üzgün hissediyordum. Ryan Babel kamerayı eline aldı ve kayda başladı. Kasıtlı olarak bir şey yapmadı.



Birbirimizi uzun süre görmemiş olduğumuzdan dolayı o anları kayıt altına almak istedi. Ben oraya bir şeyler yapmaya gitmemiştim, bu noktaya geleceğini bilemezdim. Kulüp başkanından, takım arkadaşlarımdan, yöneticilerden-teknik heyetten ve taraftarlarımızdan özür diliyorum".