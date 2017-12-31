"Bilerek oynamıyor" isyanına fotoğrafla yanıt verdi

İTALYA Serie A ekiplerinden Milan forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Nikola Kalinic hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından isyan etti.
Fiorentina'yla karşı karşıya gelen Milano temsilcisinde Kalinic'in, sakatlığını bahane ederek eski takımına karşı oynamadığı iddia edilmişti.
Hırvat futbolcu bazı kesimin bu iddiasına sinirlenerek Instagram hesabından ayağının son halini paylaştı.
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