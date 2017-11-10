Biatlon heyecanı

ALANYA Belediye Binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı'nda yarın saat 10.00'da başlayacak olan şampiyonanın ilk gününde U9, U11, U13 ve U15 yaş grupları yarışacak. Şampiyonanın 2. gününde ise U19, U17, Genç ve Büyük yaş grupları mücadele edecek. Şampiyonanın ardından dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak.

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