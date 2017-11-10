Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 13°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
160.210
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0895
EURO
4.5015
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Biatlon heyecanı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası, bu yıl Şehit Cennet Yiğit anısına düzenlenecek

Biatlon heyecanı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası, bu yıl Şehit Cennet Yiğit anısına düzenlenecek

10 Kasım 2017 Cuma 00:01
Biatlon heyecanı
banner404

ALANYA Belediye Binası arkasında bulunan Galip Dere Plajı'nda yarın saat 10.00'da başlayacak olan şampiyonanın ilk gününde U9, U11, U13 ve U15 yaş grupları yarışacak. Şampiyonanın 2. gününde ise U19, U17, Genç ve Büyük yaş grupları mücadele edecek. Şampiyonanın ardından dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Modern Pentatlon FederasyonuBiatlon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Şampiyon sporcu bacağını kırdı
Payallarspor'da deprem
Payallarspor'da deprem
Filede hedef 4'de 4
Filede hedef 4'de 4

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim