Biathle ve Triathle heyecanı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen ve 190 sporcunun mücadele ettiği Modern Pentatlon Biathle ve Triathle Türkiye Şampiyonası dün sona erdi 

Biathle ve Triathle heyecanı
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ALANYA Belediyesi arkasındaki Galip Dere Plajı’nda iki gün boyunca birbirinden heyecanlı yarışlar gerçekleştirildi. Şampiyonanın ilk gününde Triathle (atış-yüzme-koşu) yarışları, ikinci gününde ise Biathle (koşu-yüzme-koşu) yarışları yapıldı. Biathle yarışlarında 130 sporcu; kız/erkek U-9 200x50x200, U-11 400x50x400, U-13 400x100x400, U-15 800x100x800, U-17 1200x200x1200, U-19 1600x200x1600, gençler 1600x200x1600 ve büyükler 1600x200x1600 kategorilerinde yarıştı.
Dereceye giren sporculara madalyalarını TMPF Başkanı Ramazan Arslantaş, TMPF Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Palamutçu, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz ve federasyon yetkilileri verdi.

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