Beymelek deplasmanda farklı kazandı

YEŞİLBAYIR Stadı'nda oynanan Erdem Gençlik ve Spor ile Beymelek Belediyespor maçını Mazhar Bodur, Gökhan Barcın, Okan Barcın hakem üçlüsü yönetti. Maç, Beymelek Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maça hızlı başlayan taraf Beymelek oldu. Maçın 9. dakikasında Beymelek'ten Özgür'ün pasıyla ceza sahasına giren Ege, kaleciyi de geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1. Maçın 20. dakikasında Erdem Gençlik'ten Atambilge attığı şutla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yapan golü attı. Maçın 38. dakikasında Ege attığı şutla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 1-2. Maçın ilk yarısı Beymelek'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beymelek Belediyespor oldu. Maçın 49. dakikasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Canyurt, attığı sert şutla durumu 3-1 yapan golü attı. Maçın 55. dakikasında Beymelek Belediyespor'dan Caner, serbest vuruştan gelen topa dokundu ve durumu 4-1 yapan golü attı. Maç, Beymelek Belediyespor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçta Beymelek'ten İbrahim ve Özgür, Erdem Gençlik ve Spor'dan Kürşat sarı kart gören futbolcular oldu. Bu sonuçla Beymelek Belediyespor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Erdem Gençlik ve Spor ise ligde oynadığı iki maçı da kaybetti.