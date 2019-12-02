Beykoz 1908 Spor İstanbul Gençlergücü Spor maçında dostluk kazandı

BEYKOZ 1908 Spor ve İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü takım kaptanları maç başlamadan Önce Spor, dostluk barış ve kardeşlıktır mesajı verdiler. Beykoz Stadında Karşı Karşıya Gelen Beykoz 1908 Spor İstanbul Gençlergucu Spor Arasında Oynanan Maçta Her İki Takım Oyuncuları Sahada Güzel Mücadele Ederek ve Centilmence Geçen Maçta Skordan Çok Sporun Dostluk Barış Ve Kardeşlik Olduğunu Gösterdiler Her iki Takım Oyuncuları 90 Dakika Sahada Güzel Mücadele Örnegi Gösterdiler ve Maçı Takip Eden Seyircilere Seyir Zevki Yüksek Güzel Bi Maç İzletiler Maçtan Sonra Birbirlerini Tebrik Ederek Soyunma odasına gittiler. BEYKOZ Stadında Karşı Karşıya Gelen Beykoz 1908 Spor İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Güzel Geçen Maçtan Sonra İstanbul gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı ÖZGÜR SUBAŞI Yaptığı Açıklamasında BEYKOZ 1908 Spor Kulübü Camiasına ve Beykoz Kulüblerbirligi Başkanı Asım Özdemr Beykoz Başkanı Zekı Aksu ve Ersan Oral ve Mehmet Yorulmazlar Hocalarımıza Bizleri Sahalarında Çok İyi Ağırladıkları için Çok Teşekkür Ederiz Dedi.