Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Ali Naibi, "Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır" dedi

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
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BİR süredir İtalya'nın Lecce takımı tarafından ısrarla istenen Burak Yılmaz'ın geleceği ile ilgili Beşiktaş kulübünden resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ali Naibi, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlı takımda kalıp, kendilerini şampiyonluğa götüreceğini belirten Ali Naibi, "Burak Yılmaz'ın kulübümüzle iki sene daha mukavelesi bulunuyor. Burak bu sene burada kalacak ve bizi şampiyonluğa götürecek yolda önemli katkıda bulunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncumuzun şu andaki tek motivasyonunun bir an önce iyileşip sezona en iyi şekilde başlamak olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 23:23
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