Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu!
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların 34. başkanı seçildi. 7.5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından başkanlık koltuğu Ahmet Nur Çebi'ye geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre açılan 16 sandıkta en yakın rakibi Serdal Adalı'ya fark atan Ahmet Nur Çebi yeni başkan oldu. Tam 8644 üyenin oy kullandığı rekor katılımlı tarihi kongrede 16 sandıkta Ahmet Nur Çebi 4015, Serdar Adalı 2311, Hürser Tekinoktay ise 458 oy aldı.
SERDAL Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay arasındaki başkanlık yarışını kazanan isim Ahmet Nur Çebi oldu. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki kongrede 8644 üyenin oy kullandığı seçimde en yakın rakibi Serdal Adalı’ya fark atan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlılarda Fikret Orman’ın ardından 34. başkan oldu.
İŞTE AHMET NUR ÇEBİ’NİN YÖNETİM KURULU’NDA YER ALAN İSİMLER:
Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay
Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci
Ahmet Nur Çebi’den ilk sözler: “Camia içinde rekabet bugün itibarı ile bitmiştir. Küslükler, ayrılıklar, kırgınlıklar bitecek. Tüm Beşiktaşlıları Beşiktaş için kenetlenmeye, omuz omuza vermeye, birlik olmaya çağırıyorum.”
TOPLAM SANDIK SAYISI: 20
AÇILAN SANDIK SAYISI: 16
TOPLAM OYLAR:
Ahmet Nur Çebi: 4015
Serdal Adalı: 2311
Hürser Tekinoktay: 458
16. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 247 Serdal Adalı: 101 Hürser Tekinoktay: 24
15.SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 312 Serdal Adalı: 94 Hürser Tekinoktay: 46
14. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 342 Serdal Adalı: 114 Hürser Tekinoktay: 44
13. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 375 Serdal Adalı: 71 Hürser Tekinoktay: 47
12. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 281
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 47
11. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
10. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
9. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
8. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 203
Hürser Tekinoktay: 24
Serdal Adalı: 145
7. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 233
Hürser Tekinoktay: 20
Serdal Adalı: 157
6. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 192
Hürser Tekinoktay: 26
Serdal Adalı: 184
5. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
4. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 231
Hürser Tekinoktay: 23
Serdal Adalı: 142
3. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
2.SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 263
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
1. SANDIK SONUCU:
Ahmet Nur Çebi: 210
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
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