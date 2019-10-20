Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu!

SERDAL Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay arasındaki başkanlık yarışını kazanan isim Ahmet Nur Çebi oldu. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki kongrede 8644 üyenin oy kullandığı seçimde en yakın rakibi Serdal Adalı’ya fark atan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlılarda Fikret Orman’ın ardından 34. başkan oldu.

İŞTE AHMET NUR ÇEBİ’NİN YÖNETİM KURULU’NDA YER ALAN İSİMLER:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Ahmet Nur Çebi’den ilk sözler: “Camia içinde rekabet bugün itibarı ile bitmiştir. Küslükler, ayrılıklar, kırgınlıklar bitecek. Tüm Beşiktaşlıları Beşiktaş için kenetlenmeye, omuz omuza vermeye, birlik olmaya çağırıyorum.”

TOPLAM SANDIK SAYISI: 20

AÇILAN SANDIK SAYISI: 16

TOPLAM OYLAR:

Ahmet Nur Çebi: 4015

Serdal Adalı: 2311

Hürser Tekinoktay: 458

16. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 247 Serdal Adalı: 101 Hürser Tekinoktay: 24

15.SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 312 Serdal Adalı: 94 Hürser Tekinoktay: 46

14. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 342 Serdal Adalı: 114 Hürser Tekinoktay: 44

13. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 375 Serdal Adalı: 71 Hürser Tekinoktay: 47

12. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 281

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 47

11. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

10. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

9. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

8. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 203

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 145

7. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 233

Hürser Tekinoktay: 20

Serdal Adalı: 157

6. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 192

Hürser Tekinoktay: 26

Serdal Adalı: 184

5. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

4. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 231

Hürser Tekinoktay: 23

Serdal Adalı: 142

3. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

2.SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 263

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

1. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 210

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15