Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılar'da sürpriz bir kadro dışı göze çarptı
BEŞİKTAŞ, milli maçlar sonrası Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bugünkü antrenmanını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek olan siyah beyazlılarda, Gazişehir maçı kafilesi belli oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u kadroya almazken, bugünkü idmanda takımla çalışan Jeremain Lens'e de sürpriz bir şekilde kafilede yer vermedi.
İşte Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosu:
Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan
Defans: Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho
Orta saha: Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, N'Doukou
Forvet: Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın
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