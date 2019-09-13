Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı!

BEŞİKTAŞ, milli maçlar sonrası Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde bugünkü antrenmanını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek olan siyah beyazlılarda, Gazişehir maçı kafilesi belli oldu.



Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'u kadroya almazken, bugünkü idmanda takımla çalışan Jeremain Lens'e de sürpriz bir şekilde kafilede yer vermedi.



İşte Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosu:



Kaleciler: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan



Defans: Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho



Orta saha: Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, N'Doukou



Forvet: Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın

