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Beşiktaş'ta kritik maça hazırlık

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile 5 Kasım Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta kritik maça hazırlık

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile 5 Kasım Pazar günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

03 Kasım 2017 Cuma 20:03
Beşiktaş'ta kritik maça hazırlık
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BEŞİKTAŞ Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK  Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde  gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; 5'e 2, kontrol pas çalışması ve dar  alanda oyun uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, taktik programın ardından  yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak  Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.

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Son Güncelleme: 03.11.2017 20:24
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepeSüper Lig
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