Beşiktaş'ta kritik maça hazırlık

BEŞİKTAŞ Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; 5'e 2, kontrol pas çalışması ve dar alanda oyun uygulamaları üzerinde durdu. Antrenman, taktik programın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

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