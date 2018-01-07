Beşiktaş’ta kıran kırana antrenman

FUTBOLCULARIN istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti.
Antalya Belek’te hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, akşam antrenmanında basına açık olarak çalıştı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam eden çalışma, dar alanda 3 takımdan oluşan çift kale maçla sürdü. Kıran kırana geçen maçlarda futbolcular, verilen her karardan sonra itiraz ederken, her pozisyon lig karşılaşması havasında geçti. 3 takımlı turnuvayı kazanan siyah takım antrenmanın ardından galibiyet pozu verdi. Siyah takımda forma giyen Tolga, Caner, Tolgay, Babel, Medel, Pepe ve Negredo galibiyet pozu verirken, Quaresma da üzerindeki yeşil formayı giyip galibiyet pozuna girmek istedi. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın çift idman yapacak.
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